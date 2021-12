BioNTech-Aktie: Krach!

Die Diskussion um Impfstoffe in Deutschland hält an. An sich sind die Nachrichten rund um BioNTech recht positiv – der Impfstoffmangel, von dem aktuell die Rede ist, wird den Absatzmarkt in Deutschland weiter vergrößert. Insofern ist es überraschend – aus dieser Perspektive -, dass der Kurs am Mittwoch um -1,5 % nach unten rutschte. Die Notierungen sind dennoch in einem vergleichsweise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung