BioNTech Aktie: Ein Knaller!

BioNTech erweist sich immer mehr als krisenresistent. Die Aktie des Unternehmens servierte auch am Freitag einen Knaller. Mit einem Aufschlag von 1,2 % in den ersten Handelsstunden schlug sie den Gesamtmarkt. Dabei ist die Diskussion um einen Impfstoff gegen das Corona-Virus und damit auch der Nachrichtenstrom von und für BioNTech zunächst verebbt. Die Aktie dümpelt bei relativ überschaubaren Umsätzen in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung