BioNTech Aktie: Knall!

BioNTech ist mit einem Knall in die Woche gestartet. Sehr schnell ging es für den Wert noch einmal um mehr als 4 % aufwärts. Nun wird die EMA, die Zulassungsbehörde der EU, den Impfstoff ganz offensichtlich zulassen. In der neuen Woche wird dann mit der Verteilung des Impfstoffes auch in Deutschland begonnen.

Dies dürfte gerade angesichts der Stimmung um die neue Corona-Mutation



