BioNTech Aktie: Knall!

BioNTech kann in der neuen Woche für eine große Überraschung und viel Freude sorgen. Das Unternehmen schaffte in der vergangenen Woche zum Beginn einen Knall, als der Impfstoff gegen das Corona-Virus in einem Zwischenschritt vorgestellt wurde – der Impfstoff sei zu 90 % schützend wirksam. Zwei Tage später hatte die EU-Kommission bereits den Liefervertrag abgeschlossen.

Nun sind die Notierungen von BioNTech auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung