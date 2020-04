BioNTech Aktie: Der Knackpunkt!

Kein Zweifel, diese Woche ist bislang keine gute für BioNTech an der Börse: Seit die Aktie am letzten Handelstag vor Ostern noch einmal kurzzeitig 50 Euro erreichte, befinden sich die Papiere des deutschen Biopharma-Unternehmens im freien Fall. Dabei hat sich an der Ausgangslage für BioNtech nichts verändert: Der eigentliche Spetialist für Krebstherapien entwickelt gemeinsam mit renommierten Partnern einen COVID-19-Impfstoff, Ende April ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung