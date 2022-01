BioNTech-Aktie: Kein Ende in Sicht?

Die Talfahrt der BioNTech-Aktie setzt sich in dieser Woche fort. Seit dem Handelsstart am Montag hat die Aktie weitere 13 Prozent verloren. In den heutigen Handel startete die BioNTech-Aktie zunächst mit einem Minus von rund 6 Prozent. Von einem Aufwärtstrend ist seit etlichen Wochen nichts mehr zu spüren. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie bereits 30 Prozent an Wert verloren. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



