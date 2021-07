BioNTech-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie des Mainzer Vakzin-Herstellers und Krebstherapeuten BioNTech hat zuletzt drei rote Chartkerzen in Folge ausgebildet, unter dem Strich aber nur am Dienstag Verluste verzeichnet. Eine solche Konstellation deutet darauf hin, dass sich die Kauflaune der Anleger etwas abkühlt und die Bullen nicht mehr in der Lage sind, den Kurs bis zum Ende des Tages oben zu halten. Betrachtet man die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung