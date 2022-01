BioNTech-Aktie: Katastrophe!

Was ist nur los mit BioNTech? Diese Frage stellen immer mehr Analysten und vor allem Investoren mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse des Hoffnungsträgers aus Mainz. Aus der „Goldgrube“ ist eine Geldvernichtungsmaschine geworden – an den Börsen. Am Dienstag ging es um weitere annähernd 4 % nach unten, der Kurs erreichte nun die niedrigsten Werte seit dem Frühsommer 2021. Nun gab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung