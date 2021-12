BioNTech-Aktie: Katastrophe!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Fast -4 %: Dies ist das katastrophale Ergebnis des Börsenhandels für die Aktie von BioNTech, das sich am Mittwoch einstellte. Die Aktie hat in einer Woche nun -11,3 % abgegeben und liegt nur noch knapp über einer wichtigen Grenze. Die Notierungen allerdings sind noch nicht einmal im Ansatz crash-gefährdet, so die Meinung verschiedener Betrachtungsweisen.

BioNTech leidet unter…nichts

Das Unternehmen hat derzeit an den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung