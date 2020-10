BioNTech-Aktie – In der Kälte-Kammer!!

Erste Impfungen in Deutschland dürften schon Ende 2020 möglich sein! Dies zumindest die Ansicht von Gesundheitsminister Jens Spahn. Wie die Bild-Zeitung schreibt, hält Spahn erste Impfungen gegen das Covid19-Virus noch für 2020 möglich. So stehe die Mainzer Biotech-Firma BioNTech kurz vor einer Zulassung. Diese Ansicht soll laut Bild der Gesundheitsminister in einer Telefonkonferenz mit den Gesundheitsministern der Bundesländer auf Nachfrage vertreten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



