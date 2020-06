BioNTech Aktie: Jetzt steigt die Spannung!

Der Ausbruchsversuch der BioNTech-Aktie ist wieder gestoppt: Nachdem die Papiere des Mainzer Unternehmens, das derzeit mehrere Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus testet, am Dienstag in Frankfurt zwischenzeitlich bei 51,69 Euro gehandelt wurden, haben sie sich mittlerweile wieder bei rund 47,50 Euro eingependelt. Was die kurzfristige Euphorie auslöste, ist unklar. Denn bislang hat BioNTech keine Zwischenergebnisse der Studien in Deutschland und den USA ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



