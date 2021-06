BioNTech-Aktie: Jetzt ist Tempo gefragt!

Der Corona-Impfstoff von BioNTech / Pfizer ist nach wie vor begehrt. Das beeinflußt die BioNTech-Aktie. Und daran ändern auch Nachrichten über etwaige Nebenwirkungen nichts. Sicherlich müssen die Mediziner diese genau untersuchen und einordnen. Dafür dürften die genauen Zahlenverhältnisse ebenso wichtig sein wie konkrete Daten.

BioNTech: Erfolgreicher Impfstoff

So gab es jetzt Äußerungen des britischen Impf-Staatssekretärs Nadhim Zahawi. Am Mittwoch, so berichtete das Börsenmagazin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung