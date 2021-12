BioNTech-Aktie: Jetzt ins Depot holen?

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei der BioNTech-Aktie gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Die BioNTech-Aktie hat Anfang der Woche deutlich verloren, doch es könnte bald wieder aufwärts gehen. Die Entwicklung! Am Montag ging es bei der BioNTech-Aktie deutlich abwärts, was nicht zuletzt auch an den Ängsten liegt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!