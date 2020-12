BioNTech-Aktie: Jetzt geht es los!

Lange Zeit hat die Welt auf den heutigen Tag gewartet. Laut mehreren Medienberichten findet am Dienstag in Großbritannien der sogenannte V-Day statt. Zum ersten Mal sollen im großen Stil Impfungen gegen das Coronavirus stattfinden, welches die Menschheit nun schon seit knapp einem Jahr in Atem hält. Die ersten Boxen mit Impfstoffen sollen wohl schon in den Krankenhäusern im Land eingetroffen sein. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung