BioNTech-Aktie: Jetzt den Rücksetzer nutzen und reich werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) hat in den vergangenen Monaten eine fast schon beispiellose Rally aufs Börsenparkett gelegt. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis es mal zu einem Rücksetzer kommen würde. In den letzten Tagen war es dann so weit. Nachdem am 10.08. das vorläufige Rekordhoch von fast 400 Euro pro Aktie erreicht worden war, ging es erst mal steil bergab. Aktuell bekommt man eine Aktie für 323 Euro (Stand: 12.08.2021). Ist das jetzt vielleicht die Gelegenheit, noch mal etwas günstiger einzusteigen, bevor die Rally weitergeht? Werfen wir dazu einen Blick auf die jüngsten Zahlen des Unternehmens.

BioNTech schreibt Milliardengewinne

BioNTech ist durch die schnelle Entwicklung eines hochwirksamen COVID-Impfstoffes in die Liga der Giganten aufgestiegen. Aktuell ist das Unternehmen an der Börse mit fast 90 Mrd. US-Dollar oder 78 Mrd. Euro bewertet. Tatsächlich liegt der Marktwert damit fast doppelt so hoch wie der von Bayer (WKN: BAY001). Auch das ist ein deutliches Zeichen, dass BioNTech es in die Liga der ganz Großen geschafft hat.

Tatsächlich ist es aber gar nicht so einfach herauszufinden, ob die Aktie nun günstig ist oder nicht. Denn um das einzuschätzen, müsste man wissen, wie sich die Gewinne in den kommenden Jahren entwickeln werden. Das gestaltet sich als besonders schwierig. Aktuell sprudeln die Gewinne zwar geradezu in die Unternehmenskasse. Aber wie lange das noch so sein wird, hängt von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Gehen wir deshalb zur Vereinfachung davon aus, dass sich die Gewinne auf dem Niveau dieses Jahres stabilisieren werden.

In der ersten Jahreshälfte hat BioNTech einen Umsatz von mehr als 7,3 Mrd. Euro erreicht. Der Gewinn nach Steuern lag bei 3,9 Mrd. Euro, oder 15,14 Euro je Aktie. Wahnsinnszahlen für ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr noch nicht profitabel war.

Die Auftragsbücher sind prall gefüllt

In der zweiten Jahreshälfte ist mit ganz ähnlichen Zahlen zu rechnen. Denn BioNTech hatte Ende Juni allein für dieses Jahr Bestellungen im Wert von 15,9 Mrd. Euro in den Büchern stehen. In der zweiten Jahreshälfte dürfte der Umsatz also gegenüber der ersten Hälfte noch etwas ansteigen, da man bisher noch weniger als 50 % davon erreicht hat.

Damit könnte der Gewinn im Gesamtjahr vielleicht 30 Euro erreichen. Das würde bedeuten, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur bei 12,5 liegt. Geht man nun also davon aus, dass sich das Ergebnis in den kommenden Jahren auf diesem Niveau stabilisieren wird, wäre die Aktie wohl tatsächlich relativ günstig. Denn würde BioNTech nun den gesamten Gewinn an seine Aktionäre ausschütten, hätte man nach 12,5 Jahren seinen gesamten Einsatz zurückbekommen! Wahrscheinlich wird der Gewinn in diesem Jahr aber sogar noch etwas höher liegen. Denn einerseits wird der Umsatz wohl weiter steigen und andererseits wurden allein im zweiten Quartal 10 Euro je Aktie erreicht. Unter dieser vereinfachten Annahme ist die Aktie deshalb aus meiner Sicht wirklich günstig und könnte Anlegern viel Freude bereiten, falls das Szenario so eintreten sollte.

Der Artikel BioNTech-Aktie: Jetzt den Rücksetzer nutzen und reich werden? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021