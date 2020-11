BioNTech Aktie – Je schneller desto besser!

BioNTech ist das deutsche Unternehmen mit der aktuell größten Aufmerksamkeit! Kein Wunder! Denn mit dem erfolgreichen Impfstoff BNT162b wurde ein echter Meilenstein in der medizinischen Forschung erreicht! Noch nie wurde in einer derart kurzen Zeitspanne ein Impfstoff entwickelt! Und BioNTech und dessen Wert hat sich in den vergangenen Wochen sehr stark entwickelt! Mittlerweile ist BioNTech mit einer Marktkapitalisierung von 22,4 Milliarden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung