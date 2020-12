BioNTech Aktie: Ist sie am Limit?

Wie soll man das noch steigern? „BioNTech Aktie heiß gelaufen“, „historischer Moment“, „Top-News zu BionTech und Pfizer“, „BionTech Aktie im Plus“ – so oder so ähnlich hat es allenthalben in den Börsen-Nachrichten geheißen. Stets hat man dabei das Neueste zum Corona-Impfstoff von BionTech gemeldet. Etwa, dass Großbritannien quasi unverzüglich den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer zulassen will. Und das vor den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung