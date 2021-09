BioNTech-Aktie: Ist das noch normal?

Eigentlich ist alles im Lot bei BioNTech. Die Story stimmt, die Nachfrage nach dem Corona-Impfstoffs “Comirnaty” ist weiterhin hoch und Auffrischungsimpfungen dürften das Geschäft hochhalten. Das Unternehmen will zudem Produktionsstandorte in Afrika, in Ruanda und im Senegal aufbauen.

Die "normale" Zulassung in den USA ist erfolgt, Taiwan erhält endlich Lieferungen und die Corona-Pandemie ist global betrachtet noch lange nicht vorbei.



