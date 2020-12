BioNTech-Aktie: Ist der Höhepunkt überschritten?

Am Montag begannen endlich auch in den USA die ersten Impfungen gegen das Coronavirus mit einem von BioNTech entwickelten Impfstoff. Eine Krankenschwester erhielt die erste Dosis, der Vorgang wurde auf zahlreichen TV-Stationen übertragen. Für das Unternehmen ist es ein großer Erfolg, womöglich sogar der bedeutendste in der gesamten Firmengeschichte.

