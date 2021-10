BioNTech-Aktie: Ist der Abwärtstrend besiegelt?

Die BioNTech-Aktie erlebte in den vergangenen Tagen heftige Kursverluste und durchkreuzte in der laufenden Woche eine wichtige Unterstützung bei 276 Euro nach unten. Das versetzte die Anteilseigner anscheinend in regelrechte Panik und so gaben die Kurse schnell noch mehr nach.

Am Donnerstag konnte sich das Papier zwar wieder etwas stabilisieren, kam dabei aber nicht einmal mehr in der Nähe der genannten Marke. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung