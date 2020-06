BioNTech Aktie: Der Impfstoff-Knall!

Wer aktuell an BioNTech denkt, wird vermehrt den Impfstoff zum Schutz vor dem Covid-19-Virus (Corona) vor Augen haben. Die Märkte warten derzeit auf den Bericht über den Verlauf der Studie I. Jetzt wird es interessant: Am 26. Juni hat BioNTech seine Hauptversammlung – also praktisch in wenigen Stunden. Es gibt nicht wenige Beobachter, die erwarten, dass es zum großen Impfstoff-Knall kommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung