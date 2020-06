BioNTech Aktie: Der Impfstoff!

BioNTech ist in diesen Tagen etwas aus dem Blickfeld geraten. Unverdient, wie Analysten meinen. Am Donnerstag sind in den ersten Stunde lediglich einige 10.000 Aktien gehandelt worden – und das, obwohl es jetzt um den Impfstoff zum Corona-Virus interessant zu werden beginnt.

Spekulationen

So gibt es nun Spekulationen, BioNTech würde zusammen mit Pfizer den Impfstoff in den USA nicht an Tieren getestet haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung