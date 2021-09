BioNTech-Aktie: Immer noch gefragt!

Hierzulande gibt es den Corona-Impfstoff von BioNTech mittlerweile in rauen Mengen und statt Lieferproblemen haben Impfzentren und Ärzte ihre liebe Not, überhaupt noch Impfwillige für die Verabreichung zu finden. Die Situation ist aber längst nicht überall so entspannt.

