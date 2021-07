BioNTech-Aktie: Immer noch ein Kauf?

Charttechnisch eine ziemlich eindeutige Sache. Die BioNTech-Aktie brach erst vor wenigen Handelstagen aus einer Keil-Formation nach oben aus. Das Kursziel ist nun erreicht – und selbst das “Best-Case-Szenario” ist so gut wie abgearbeitet. Der Wert konnte sehr dynamisch in den vergangenen Tagen an die obere Begrenzung eines Aufwärtstrendkanals ansteigen.

Fundamental scheint dabei sogar noch Luft nach oben zu sein. Denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis ...



