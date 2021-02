BioNTech-Aktie: Holprig wie die Impfungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Letztes Monat konnte sich die BioNTech-Aktie nicht so recht für eine Richtung entscheiden. Mal ging es auf, dann gleich wieder ab. Die entscheidenden Impulse fehlten, obwohl die Nachrichten insgesamt sehr positiv ausfielen. Die Börse scheint dies aber trotzdem nicht in ausreichendem Maße einzupreisen. Nachdem der Kurs vor kurzem an der 100€-Marke anklopfte, diese jedoch nicht durchbrechen konnte, orientiert sich der Anteilsschein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!