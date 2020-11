BioNTech-Aktie: Die Hoffnung lebt!

Lange Zeit warteten die Anleger auf die Nachricht, welche BioNTech am Montag endlich verkündete. Das Unternehmen präsentierte Daten aus den laufenden Phase-III-Studien zu einem Corona-Impfstoff. Die können sich mehr als sehen lassen. Unabhängige Experten bescheinigen dem Wirkstoff einen 90-prozentigen Schutz vor dem Corona-Impfstoff. Mit diesen Ergebnissen in der Hinterhand soll jetzt schon bald die Notfall-Zulassung in den USA beantragt werden. Diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



