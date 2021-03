BioNTech-Aktie: Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht!

BioNTech SE (NASDAQ: BNTX) meldete für das vierte Quartal Umsatzerlöse in Höhe von 345,4 Mio. € im Vergleich zu 28 Mio. € vor einem Jahr, was in erster Linie auf die erstmalige Erfassung von Umsatzerlösen im Rahmen von zwei neuen Kooperationsvereinbarungen zur Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs zurückzuführen ist und letztlich zur Erfassung von kommerziellen Umsatzerlösen für den COVID-19-Impfstoff führte.

Ergebnis

Die kommerziellen Umsatzerlöse umfassen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung