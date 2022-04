BioNTech-Aktie: Hier lauert neue Konkurrenz!

Die Aktie von BioNTech war gut in den Freitag gestartet: Mehr als vier Prozent betrug der Aufschlag am Handelsplatz Frankfurt zeitweilig, bei einem Kurs von 141,20 Euro allerdings war Schluss. Am Nachmittag fielen die Papiere des Impfstoffentwicklers aus Mainz, vor Ostern noch mit 168 Euro bewertet, massiv auf 131,70 Euro zurück. Was setzt der BioNTech-Aktie derzeit so zu? Es könnte… Hier weiterlesen