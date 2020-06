BioNTech Aktie: Hier läuft alles nach Plan!

Die Aktie von BioNTech, das derzeit mehrere Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus testet, notierte an der Börse zuletzt wieder fester. Auch in die neue Handelswoche starteten die Papiere mit einem kleinen Plus auf wieder mehr als 46 Euro. BioNTech profitiert dabei möglicherweise von einem milliardenschweren Förderprogramm für die Entwicklung und Produktion von Corona-Impfstoffen, das Forschungsministerin Anja Karliczek in der vergangenen Woche angekündigt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



