BioNTech-Aktie: Handle das Dreieck!

Anfang April testete die BioNTech-Aktie die obere Begrenzung eines symmetrischen Dreiecks. Die Chancen nach oben standen gut. So konnte an dieser Stelle ein sensationelles Kursziel genannt werden. Ein Ziel in Richtung 135 bis 140 Euro. Jedes neue Hoch sollte dieses Kursziel wahrscheinlicher werden lassen.

Am 09. April 2021 erfolgte sodann der Ausbruch aus dem Dreieck nach oben. Der Kurs stand dabei noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



