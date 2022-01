BioNTech-Aktie: Hammer verkehrt herum!

BioNTech erwartet für 2022 starke Verkaufszahlen für seinen Corona-Impfstoff Comirnaty. Ebenso wie in 2021 findet der Impfstoff weiterhin Absatz. Lediglich die Höhe des zu erwartenden Umsatzes kann das Unternehmen nur in einer sehr breiten Range schätzen. Doch wie wird sich BioNTech in 2023 oder 2024 schlagen?

