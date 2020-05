BioNTech Aktie: Hammer aus den USA!

Der nächste Hammer für BioNTech. In den USA ist der erste Teilnehmer der Impfstoff-Studie bereits „geimpft“ worden. Damit hat die Kooperation von BioNTech und Pfizer schneller funktioniert, als viele Beobachter angenommen haben. In den kommenden Wochen dürfte die Stimmung vergleichsweise gut sein, so Beobachter. Das Kursziel wird recht hoch angesetzt.

BioNTech: Impfstoff wird in entscheidenden Märkten getestet

Nicht nur in den USA, auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung