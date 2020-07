BioNTech Aktie: Hammer-Zulassung aus den USA!

Die Aktie von BioNTech könnte in dieser Woche einen massiven Ausbruch realisieren. Am Montag wurde bekannt, dass die FDA als US-Gesundheitsbehörde, das „Fast Track“-Programm, kurz die beschleunigte Zulassung, möglich macht. Das Unternehmen gab zudem am Wochenende bereits bekannt, dass es erwarte, bis zum Dezember könne der Impfstoff bereits vorliegen. Pfizer und BioNTech seien in der Lage, in diesem Jahr bereits 300 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung