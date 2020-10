BioNTech Aktie: Hammer! Impfstoff im Zulassungsverfahren!

Die Sensation am Markt nimmt ihren Lauf. BioNTech hat nun den Zulassungsprozess für den Corona-Impfstoff begonnen. Schon in den ersten Morgenstunden ist die Aktie mit einem Plus von mehr als 11 % in den Handel gestartet. Aktuell scheint der Kurs zu explodieren.

Zulassung: Die nächste Stufe

Die nächste Stufe im Kampf um einen Impfstoff gegen das Corona-Virus ist bedeutend: Wenn BioNTech tatsächlich die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung