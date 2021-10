BioNTech-Aktie: Hammer!

BioNTech konnte auch am Mittwoch erneut zulegen – und wie: Ein Hammer, so Beobachter. Der Wert ging mit einem Plus von +3,2 % regelrecht durch die Decke. Die Aktie überwand zudem eine wichtige Hürde. Es sieht wieder deutlich besser aus für den Wert aus Mainz.

Mehr Geschäft

Das Wunder hat allerdings einen Hintergrund. BioNTech macht schlicht mehr Geschäft, so die Aussicht auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung