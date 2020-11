BioNTech Aktie: Hammer!

Während der Suche nach einem Corona-Impfstoff haben Analysten und die Finanzmärkte insgesamt derzeit bei BioNTech die Quartalszahlen aus dem Auge verloren. Am Dienstag erlaubt BioNTech Investoren und Analysten einen Blick in die Bücher. Dies zeigt zumindest in Teilen einen Hammer. Bis dato gibt es lediglich Schätzungen. Dennoch:

Der Verlust pro Aktie beläuft sich nach Erwartungen der Analysten auf -0,4127 Dollar. Dies ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung