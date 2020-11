BioNTech Aktie: Hammer!

BioNTech hat nun einen wahren Hammer an den Markt gebracht. Noch ist dies in den Medien bis dato fast untergegangen. Dennoch: Der Kurs könnte explodieren, wenn sich Analysten und auch Medien-Schaffende vergegenwärtigen, was die Firma aus Mainz nun beantragt hat. Das letztgenannte Kursziel am Markt liegt in der Regel bei etwa 100 Euro. Ob dies reichen wird?

BioNTech: Antrag auf Zulassung!

Die entscheidenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung