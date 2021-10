BioNTech-Aktie: Halten diese Unterstützungen?

Nur kurzzeitig gelange es den Bullen, den im Anschluss an das Allzeithoch vom 10. August bei 395,00 Euro gestarteten Abverkauf auf dem 50-Tagedurchschnitt zu stoppen. Inzwischen ziehen immer mehr Anleger die Reißleine und verkaufen die Aktie sei es, um ihre Gewinne zu schützen oder um zu retten, was noch zu retten ist. Auch in dieser Woche könnte der Abverkauf zunächst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung