BioNTech Aktie: Hält der Trend?

BioNTech Aktie: Zwar gab es den Versuch der Bullen in Richtung 60,00 Euro anzuziehen, doch das wurde von den Bären abgeschmettert. Nun tänzelt der Anteilschein auf der Trendlinie umher und es ist nicht so ganz klar, ob diese halten wird. Bei einem Unterschreiten besteht die Gefahr, dass es in Richtung des tieferen Trends gehen kann. Dort, bei rund 35,00 Euro, befindet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung