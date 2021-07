BioNTech Aktie: Gute Neuigkeit für Afrika?

Als jemand, der gelegentlich in Afrika unterwegs ist (Hilfsprojekt in Malawi etc. pp.), hat mich diese Neuigkeit von BioNTech gefreut: Das Unternehmen teilte vorgestern (= Montag 26.7.) mit, ein Malaria-Projekt gestartet zu haben. Und zwar ist das Ziel dieses Projekts, einen gut verträglichen und hoch effektiven Malaria-Impfstoff zu entwickeln. Und es sollen dann auch konkrete Impfangebot-Lösungen dafür auf dem afrikanischen Kontinent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



