BioNTech-Aktie: Ein Glücksfall für Deutschland?

BioNTech lieferte in dieser Woche nicht nur traumhafte Zahlen ab, sondern erhöhte auch geich die Prognose für das laufende Jahr. Mit dem enorm erfolgreichen Corona-Impfstoff werden Erlöse in Höhe von 15,9 Milliarden Euro erwartet. Diese enorme Summe könnte nicht nur für das Unternehmen selbst von Vorteil sein. Im „manager magazin“ spricht Sebastien Dullien in seiner Rolle als Direktor des IMK davon, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!