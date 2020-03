BioNTech Aktie: Gibt es bald mehr Info?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit bei BioNTech aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Bei BioNTech soll es in der kommenden Woche Neuigkeiten geben – und zwar in Form von Zahlen. Die Entwicklung! BioNTech will nächste Woche Dienstag, am 31. März, die Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlichen. In einem Conference Call und Webcast sollen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!