BioNTech-Aktie: Gesteigerte Kapazitäten!

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech kann von nun an auf größere Produktionsstätten zurückgreifen. Wie das Unternehmen mitteilte wird in Marburg in einem ersten Schritt die Botenstoff mRNA hergestellt. Das vom schweizerischen Konzern Novartis übernommene Werk hatte erst wenige Tage zuvor die Genehmigung dafür erhalten. An der Börse verpuffte der ersehnte Effekt der jüngsten Schlagzeilen allerdings.

Neue Produktionsstätte in Marburg

