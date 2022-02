BioNTech-Aktie: Geht es nun weiter bergab?

BioNTech-Aktien befinden sich weiterhin in einem Abwärtstrendkanal. Die Stimmung für Impfstoffe hat sich in den letzten Monaten gedreht und die Aktienkurse vieler Impfstoffanbieter sind infolgedessen gefallen. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie 35,69 Prozent verloren. In der vergangenen Woche gehörte die Aktie zu den größten Verlierern auf dem Markt. Die Aktie fiel um 5,62 Prozent und notiert derzeit bei 136,15 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



