BioNTech-Aktie: Ganz wichtig!

BioNTech konnte am Donnerstag mit einem Aufschlag in Höhe von etwa 1,2 % die positive Entwicklung der vergangenen Tage zumindest halbwegs wieder bestätigen. Die Kurse sind auf dem Weg in Richtung 250 Euro. Erste Stimmen sehen das Unternehmen aus Mainz schon auf dem Weg in Richtung von immerhin 300 Euro. Die Entwicklung bleibt aber wie stets offen.

Wirtschaftlich günstig

Nach den Quartalszahlen, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung