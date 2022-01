BioNTech-Aktie: Ganz großes Kino

Mit einem ordentlichen Plus von über 8 Prozent trumpft die BioNTech-Aktie an der US-Börse NASDAQ zum Wochenauftakt auf. Die jüngsten Kursverluste könnten so eine Verirrung der Börsianer darstellen. Die Pessimisten haben verkauft – nun sind wieder die Optimisten am Zug.

Charttechnisch wären weiter anziehende Kurse ausgesprochen interessant. Denn die BioNTech-Aktie ist erst in der letzten Woche aus einem symmetrischen Dreieck nach unten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung