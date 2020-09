BioNTech-Aktie: Fehlt es den Anlegern an Vertrauen?

Die Aussicht auf einen Impfstoff bleibt bei der BioNTech-Aktie derzeit das zentrale Thema. Immer wieder löste das Papier mit guten Neuigkeiten rund um die laufenden Studien einen regelrechten Hype aus und kletterte so in ungeahnte Höhen. Die Analysten sind weiterhin überzeugt von dem Titel. In einer aktuellen Studie bestätigte der Analyst Zhiqiang Shu seine Kaufempfehlung und gab ein Kursziel von satten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung