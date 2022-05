BioNTech-Aktie: Es wird spannend!

Nach einem guten Start in die Woche hat die Aktie von BioNTech am Mittwoch im Vormittagshandel wieder abgegeben. Nach einem Schlusskurs von 136,95 Euro im Xetra-Handel am Freitag, hatten sich die Papiere des Mainzer Biotech-Unternehmens bis auf 143,45 Euro im Laufe des Dienstags verbessert. Am Mittwoch standen eine Stunde nach Handelsbeginn nur noch 140,95 Euro auf dem Kurszettel der BioNTech-Aktie.… Hier weiterlesen