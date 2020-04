BioNTech Aktie: Es ist passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Es war eine Meldung des Südwestrundfunks, die die BioNTech-Aktie ab Montagnachmittag in die Höhe schnellen ließ: Das Mainzer Unternehmen habe nach eigenen Angaben „rapide Fortschritte" bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus gemacht, hieß es. BioNTech warte nun auf die Genehmigung für klinische Studien des Paul-Ehrlich-Instituts, das „möglicherweise schon in der kommenden Woche oder sogar noch in dieser darüber entscheide",



