BioNTech-Aktie: Es geht los!

Schon am Samstag und damit einen Tag vor dem offiziellen Impfstart in Deutschland erhielt die 101-jährige Edith Kwoizalla als erste Deutsche den Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Das berichtete die „FAZ“. Durchgeführt wurde die Impfug in einem Seniorenheim in Halberstadt. Laut Beobachtern nahm die Bewohnerin den Pieks sehr gelassen hin.

Insgesamt wurden in der Pflegeeinrichtung 10 Mitarbeiter und 20 Bewohner geimpft. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung